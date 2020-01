TRIBUNALE DI GENOVA

FALLIMENTO R.F. 05/2011

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Rag. Roberto Adamo con studio in Chiavari, Piazza N.S. Dell’Orto 29/5, avvisa che il giorno 26 marzo 2020 alle ore 14,00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

in Genova, nel complesso monumentale denominato “Villa Candida” dotato di ampi spazi esterni (mq. 12.000 circa) e piscina condominiali, ubicato nell’elegante quartiere residenziale di Albaro, appartamento all’interno 7 con annessi accessori e/o pertinenze (box e posto auto) posto al piano quarto dell’antico palazzo signorile. Esso è formato da un ampio salone (mq. 70 circa) dotato di n. tre finestre con affaccio verso ponente sull’area destinata ad impianti sportivi ed a verde occupata da “Valletta Cambiaso”, attraverso il quale si accede mediante due varchi agli altri ambienti dell’appartamento che occupano l’intera zona di levante e si dividono in: n. 3 vani principali (camere da letto) oltre i servizi (cucina e n. 5 servizi igienici) disimpegnati da un lungo corridoio. L’unità immobiliare ha affaccio esterno sui lati nord, est e sud ed è dotata di un box (contrassegnato dal n. 2) di pertinenza facente parte dell’autorimessa posta al piano primo sotto strada con accesso da viale privato interno e di un posto auto scoperto (contrassegnato dal n. 7), ricavato nell’area esterna antistante il portone d’ingresso al caseggiato. L’unità abitativa ha una superficie catastale1 di mq. 250,00 (altezza interna mt. 3,00).

PREZZO BASE: EURO 1.550.000,00

L’offerta di acquisto irrevocabile, redatta in bollo da € 16,00, dovrà essere depositata in busta chiusa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico, presso lo studio del curatore entro le ore 12,00 del giorno feriale che precede la vendita.

L’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla procedura “Cantiere Navale C. & C. Spa in fallimento – R.F. n. 05/2011” al seguente IBAN IT 09 T 05696 31950 00000 2124 X 51 (Banca Popolare di Sondrio), e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it, www.ogginotizie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunale.it e www.genova.repubblica.it.