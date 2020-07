TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R Es n 287/2018

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avvocato Laura Drakulic C.F. DRKLRA71L56C621C con studio in Chiavari, Via Nino Bixio 19/24 (tel 0185324504 0185324330 e mail: avvlauradrakulic@gmail.com pec: avvlauradrakulic@puntopec.it , avvisa che il giorno 14/10/2020 ORE 11.00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

A) quota pari a 1000/1000 della piena proprietà Appartamento ubicato a Busalla (GE) via Semino Bastia n. 4 Porzione di casa di civile abitazione Sup. netta: mq. 77,00 Sup. lorda: mq. 98,00

Dati catastali: Identificato al catasto Fabbricati Fg. 12, Part. 770, Sub. 1, cat A3 , consistenza vani 4,5.

Confini: A nord ov est e nord est con giardino di altra proprietà ; a sud est con corte di pertinenza; a sud ovest con u.i. mapp.770, sub.2

B) Quota pari a 500/1000 della piena proprietà Terreno sito in Busalla Via Semino Bastia costituente quota di comproprietà indivisa del cortile circostante il fabbricato . La restante quota del 50% spetta al proprietario del piano terra del medesimo edificio di cui sopra.

Dati catastali : Identificato al catasto Terreni Fg. 12, Part. 463, consistenza 53 centiare,

Qualità corte priva di reddito

Confini: a nord con mappale 888; a est con mapp 896, a sud con corte annessa a mapp.770, a ovest con fabbri cato di cui sopra mapp.770

C) Quota pari a 1000/1000 della piena proprietà Magazzino ubicato a Busalla (GE) via Semino Bastia, adibito a deposito con annessa porzione di cortile circostante sui lati est, sud e ovest. Sup. netta: mq. 21,00. Sup. lorda mq. 27,00

Dati catastali : Identificato al catasto Fabbricati Fg. 12, Part. 888, cat C2 , consistenza mq.

Confini : a nord mapp .90; a est mapp 92 e 896, a sud mapp.463 e 940; a ovest mapp.450 e 90

D ) Quota pari a 1000/1000 della piena proprietà Appezzamento di terreno seminativo sito in Busalla Via Semino Bastia di circa 40 mq

Dati catastali : Identificato al catasto Terreni Fg. 12, Part. 450, consistenza 40 centiare,

terreno seminativo

Confini: a nord mapp.89 e 90; a est, mapp.888 e 940; a sud mapp.143; a ovest, mapp.938

PREZZO BASE: EURO 41.024,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne dal debitore e da tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionist a Delegato entro le ore 12,00 del giorno 13/10/2020 previo appuntamento telefonico ai n.ri 0185 324504 / 0185 324330 o all’indirizzo mail avvlauradrakulic@gmail.com

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova RES n. 2 87 /201 8 “, di importo non inferiore al 10% del pre zzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it , www.cambiocasa.it

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.