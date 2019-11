R.E. N. 866/2018+14/2019 – lotto 1

TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 866/2018+14/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Manuela Ruzzier, con studio in Genova, Salita San Matteo 23/7. avvisa che il giorno 16 Gennaio 2020 alle ore 16:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1:

Bene n. 1: quota pari al 100% della proprietà dell’appartamento sito in Genova, Via dell’Ombra 10/4, posto al piano secondo, composto da ingresso, due camere di cui una con cabina armadi, soggiorno con angolo cottura, bagno, ripostiglio e giardino.

Dati catastali: censito all’N.C.E.U. del Comune di Genova alla Sez: GEB, F. 55, Mapp. 298, Sub 36, Cat. A3, classe 4, vani 4,5, Rendita catastale € 755,32, superficie mq 93.

Bene n. 3: quota pari al 100% della proprietà del posto auto sito in Genova, Via dell’Ombra 5R, piano T. Il bene confina da nord in senso orario con altro posto auto sub. 52, locali piano fondi civico limitrofo, autorimessa n. 9, corsia di manovra comune.

Dati catastali: censito all’N.C.E.U. del Comune di Genova alla Sez: GEB, F. 55, Mapp. 336, Sub 53, Cat. C6, classe 4, Rendita catastale € 94,00, superficie mq 14.

PREZZO BASE DEL LOTTO UNO (COMPOSTO DAL BENE N. 1 E DAL BENE N. 3 COME IN PERIZIA): € 172.000, (EURO CENTOSETTANTADUEMILA/00)

NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE OFFERTE INFERIORI DI UN QUARTO DI TALE PREZZO.

OFFERTA MINIMA AI SENSI DELL’ART. 572 COMMA 3 C.P.C.: € 129.000,00 (EURO CENTOVENTINOVEMILA/00).

Le offerte di acquisto, con allegata una marca da bollo di € 16,00, dovranno essere presentate, previo appuntamento telefonico, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Manuela Ruzzier, in Genova, Salita San Matteo 23/7, tel. 010/252321 – 010/565324, fax. 010/2466881 entro le ore 12:00 del giorno 15/1/2020, pena l’inefficacia delle offerte medesime

All’offerta dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità valido e del codice fiscale dell’offerente (oltre agli ulteriori documenti sopra indicati) nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova – R.G.E. 866/18+14/19” per un importo pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.cambiocasa.it , www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.