TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 782/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Cristina Carena, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, (tel. 010541263 / fax 010541267, e-mail: cristina.carena@sla-ap.it), avvisa che il giorno 23 gennaio 2020 ore 15:00 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

nel Comune di Santa Margherita Ligure (GE), Via Privata Assunta Costa, civico 9, piena proprietà di abitazione e box pertinenziale; l’appartamento, posto al terzo piano e quarto sottotetto, è composto: al terzo piano da: ingresso, corridoio, tre camere da letto e due locali servizi, soggiorno open space sulla sala da pranzo e la cucina “a giorno”, terrazza vista mare; al piano sottotetto, da: soggiorno (con parete attrezzata a cucina), camera da letto e locale servizio, due terrazze rispettivamente vista mare e monti; censiti al NCEU del predetto Comune, l’appartamento: F. 7, Part. 185, Sub. 3, Via Privata Assunta Costa, civ. 9, p. 2 e 3, Cat. A/2, Cl. 1, cons. 9 vani, sup. cat. 188 mq, tot. escl. aree scop. 167 mq., RC € 1.580,36; il box: F. 7, Part. 185, Sub. 6, Via Privata Assunta Costa, civ. 9, p. 1 ss, Cat. C/6, Cl. 3, cons. 28 mq, sup. cat. 33 mq, RC € 172,08.

PREZZO BASE: € 2.800.000,00.

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD € 2.100.000,00, PARI AL 75% DEL PREZZO BASE.

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Cristina Carena, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro le ore 12.00 del 22/01/2020

All’offerta dovrà essere allegato un:

– Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 782/17”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

-Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 782/17”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese

Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.