R.E. N. 681/2015 – N. 497/2017 – lotto uno

III AVVISO DI VENDITA

NELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

R.E. N. 681/2015 – N. 497/2017

Il professionista Dott.ssa Elisa Papandrea con studio in Genova, Via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds, avvisa che il Giudice dell’Esecuzione ha ordinato la VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA del bene immobile per il giorno 16/01/2020 ORE 15.30 per il lotto I presso il Tribunale di Genova, III piano, aula n° 46:

LOTTO I: Appartamento sito nel Comune di Genova, facente parte del fabbricato indicato con il civ. 44 int. 1 di Via Gallesi composto da 3,5 locali ed un bagno collocati al piano primo dello stabile Superficie lorda commerciale: 72,00 mq, Superficie netta effettiva: 60,00 mq. Dati catastali Unità immobiliare censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del comune di Genova, sezione SQ, Foglio 7, Mappale 323, Subalterno 13, Via Gallesi civ. 44 int. 1 piano 1, Zona Censuaria 4, Categoria A/4, Classe 3, Consistenza 3,5 vani, Rendita Catastale € 180,76.

PREZZO DI BASE: EURO 40.500,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, entro le ore 12,00 del giorno 15/01/2020 previo appuntamento, presso lo studio del Professionista Delegato, Dott.ssa Elisa Papandrea con studio in Genova, Via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds. All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile, intestato al “Tribunale di Genova – RGE n. 681/2015 – n. 497/2017″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Ciascun concorrente, per essere ammesso alla vendita telematica, deve comprovare l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto le cui coordinate sono: IBAN IT37 A03332 01400 000000960549 con la seguente causale: PROC. ES. IMM. RGE 681/2015 – 497/2017. Onde consentire il corretto accredito della cauzione sul suddetto conto il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp www.astegiudiziarie.it www.cambiocasa.it, www.Genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it.

Custode giudiziario: Dott.ssa Elisa Papandrea, Via Ippolito D’Aste 3/11 sd Genova, tel. 010 562281

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.