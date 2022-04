AVVISO DI VENDITA

Nella procedura esecutiva immobiliare

R.E. N. 220/2018+587/2021

Il delegato Dott. Federico Hardonk con studio in Genova, Via Ippolito d’Aste 3/11 sc. Ds. , avvisa che il giorno 28 giugno 2022 alle ore 14.30 presso il Tribunale di Genova Aula 46 terzo piano, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

Intera piena proprietà villetta monofamiliare bipiano ubicata a Vobbia (GE), località Caprieto in zona urbanizzata ad insediamenti sparsi che si sviluppa su di un pianoterra ed un primo piano collegato da scale esterne in muratura e scala interna in legno.

Di pertinenza di suddetto immobile è il giardino di mq. 190,00

Prezzo base: Euro 52.440,00

Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 39.330,00

Le offerte di acquisto possono essere presentate da chiunque, tranne che dal debitore e da tutti i soggetti per legge non sono ammessi alla vendita. L’offerente dovrà depositare la propria offerta, presso lo Studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno non festivo antecedente la gara, previo appuntamento.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.