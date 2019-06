TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI R.E. N. 192/2017

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Avv. Giovanni Battista Balbi, con studio in Genova, Salita San Matteo 23/7, avvisa che il giorno 23 Settembre 2019 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO: quota pari al 100% della proprietà del capannone con piazzale esterno e ufficio così meglio identificati:

A) in Comune di Genova, Via Gualco 52-52A: capannone categoria speciale catastale D8, dotato di due ampi varchi carrabili e ampio piazzale esterno per accesso camion e tir, posto nel complesso denominato Doks Ligorna, al piano primo (denominato “quota 97”).

Superficie capannone mq 3381,52, superficie piazzale mq 1.102,73. Così censito all’NCEU del Comune di Genova: Sez. BAV, F. 38, Mapp. 199, sub. 140, Cat. D8, rendita € 37.042,00.

B) in Comune di Genova, Via Gualco 54/A-B: uffici, categoria speciale catastale D8, posto nel complesso denominato Doks Ligorna, posti al secondo piano (denominato “quota 103”), collegati internamente con scala condominiale al capannone sottostante, composti da: ingresso / reception, 10 uffici operativi, 1 sala riunioni, 6 locali deposito/archivio/stanze server, 2 blocchi bagni.

Superficie mq 548,80. Così censito all’NCEU del Comune di Genova: Sez. BAV, F. 38, Mapp. 199, sub. 15, Cat. D8, rendita € 3.669,37.

PREZZO BASE: EURO 2.395.980,00

SARANNO COMUNQUE RITENUTE VALIDE, AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA, OFFERTE NON INFERIORI AD EURO 1.796.985,00

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO PER I RILANCI VIENE FISSATO IN € 10.000,00 (EURO DIECIMILA/00).

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12:00 del giorno 20/9/2019, previo appuntamento telefonico allo 010/252321.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – R.E. N. 192/2017“, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.