TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. N. 109/2019

AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Massimiliano Tumiati avvisa che il giorno 15/02/2022 alle ore 12:00 presso la Sala di Udienza n. 46 del Tribunale di Genova, sita in Palazzo di Giustizia, piano 3°, avrà luogo la vendita senza incanto in modalità sincrona mista dei seguenti beni:

LOTTO UNICO: Piena proprietà di n. 2 unità immobiliari site nel Comune di Davagna (GE), frazione Piane di Rosso, Via Piè di Rosso civici n. 71 e 72. L’appartamento civico n. 71 è composto da: un piccolo ingresso, un bagno, un ampio locale parzialmente diviso da una tramezza e cucina, dalla quale si accede alle cantine, situate al livello inferiore. Davanti alle cantine è situato un giardino di mq 60,00. L’appartamento civico n. 72 è composto da: un locale ingresso adibito a cucina, un corridoio e due camere. L’immobile è dotato di un terrazzo posto davanti alla porta di accesso. Prezzo base: Euro 22.148,44. Saranno comunque ritenute valide, al fine di partecipare alla gara, offerte non inferiori ad Euro 16.611,33. Cauzione 10% del prezzo offerto con assegno circolare N.T. o vaglia postale intestato a “Tribunale di Genova – RGE 109/2019” allegato all’offerta cartacea. Offerta minima in aumento Euro 1.000,00. Le offerte cartacee, in busta chiusa ed in bollo da € 16, dovranno essere presentate presso lo studio del Professionista delegato, sito in Genova, Via Mylius 7/2, il giorno 14/02/2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo modalità e tempistiche meglio descritte nell’avviso di vendita. Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizia pubblicati a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, www.cambiocasa.it, www.vendigiudiziali.it e www.ogginotizie.it. Per la visita dei beni e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.