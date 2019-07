R.E.G. 218/2017

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. N. 218/2017

III AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

La sottoscritta Rag. Georgia Falcone, iscritta all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, con Studio in Genova, Via Giovanni Torti 25/1, telefono e fax 010 – 501539 , e-mail: georgia.falcone@gmail.com, incaricata al compimento delle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. nella procedura esecutiva in epigrafe, con ordinanza datata 13/12/2017 del Giudice dell’esecuzione, Dott. Daniele Bianchi, avvisa che il giorno 03/10/2019 alle ore 16.30, nella Sala d’Aste presso il Tribunale di Genova, Aula 46 piano 3° (Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1), avrà luogo la deliberazione sulle offerte, sia cartacee che telematiche, per la vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona a partecipazione mista dell’ immobile pignorato, come di seguito identificato:

LOTTO UNICO: Piena proprietà di appartamento facente parte del fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Santa Margherita Ligure (Genova), Via XXV Aprile 5 interno 3, situato al secondo piano, censito al catasto Fabbricati, Comune Santa Margherita Ligure , codice I225, foglio 8, mappale 1122 e subalterno 8, categoria A/3 classe 5, vani 4, 5 , Rendita catastale Euro 801,80 metri quadrati 86,00 e composto da ingresso/corridoio, salone doppio, una camera, un corridoio/disimpegno, cucina con dispensa, bagno, e un ripostiglio, un balcone , per una complessiva superficie catastale lorda di 86 metri quadrati .

Certificazione Energetica numero 42569 del 08/11/2017 e la classe energetica assegnata all’immobile è la classe G.

Stato di occupazione: l’immobile è libero.

PREZZO BASE D’ ASTA : € 339.750,00 (TRECENTOTRENTANOVEMILASETTECENTOCINQUANTAEURO/00).

OFFERTA MINIMA AI SENSI DELL’ART. 572 COMMA 3 C.P.C. : € 254.812,50 (DUECENTOCINQUANTAQUATTROMILAOTTOCENTODODICIEURO/50).

IN CASO DI GARA L’AUMENTO MINIMO PER I RILANCI VIENE FISSATO IN €. 2.000,00 ( DUEMILAEURO/00).

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso l’ufficio della professionista delegata Rag. Georgia Falcone, Via Giovanni Torti 25/1 entro le ore 12:00 del giorno 02/10/2019, pena l’ inefficacia delle offerte medesime. All’offerta dovranno essere allegati un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esecuzione Immobil. 218/2017“, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, ed una sua fotocopia sia fronte che retro.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

Le offerte d’acquisto telematiche ed i relativi documenti allegati dovranno essere inviate all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it entro le ore 12:00 del giorno 02/10/2019 e si intenderanno depositate nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”.

Per essere ammesso a partecipare alla vendita telematica l’offerente dovrà versare anticipatamente, a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a “Tribunale di Genova Es. Imm. 218/2017“, al seguente IBAN IT14D0333201400000000961567, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, o nel caso in cui non venga versato il saldo prezzo. Il bonifico, con causale “Proc. Esecutiva Immobiliare. R.G.E. n. 218/2017, lotto unico, versamento cauzione”, dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

Il presente avviso sarà reso pubblico nelle forme previste dall’art. 490 c.p.c. e secondo quanto stabilito nell’ordinanza di vendita, per cui lo stesso sarà pubblicato, almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte mediante inserzione sul “portale delle vendite pubbliche” oltre che siti internet www.astegiudiziarie.it – www.cambiocasa.it – www.genovaogginotizie.it e siti gestiti dalla A. Manzoni e c. s.p.a. (www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genovarepubblica.it)

Per ulteriore informazione contattare la professionista Rag.Georgia Falcone, con Studio in Genova, Via Giovanni Torti 25/1, telefono e fax 010/501539 , e-mail: georgia.falcone@gmail.com, Per visionare l’immobile contattare il custodeSO.VE.MO. srl – telefono 010/5299253 – e mail: immobiliare@sovemo.com.

Si segnala che per la vendita del presente immobile il Tribunale non si avvale di mediatori e che nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenzie immobiliari.