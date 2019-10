R.E. 83/2017 – lotti – 10 – 11

TRIBUNALE DI GENOVA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IV AVVISO DI VENDITA R.E. 83/17

Il Delegato alla vendita Dott. Vittorio Bini, commercialista, con Studio in Genova, Via Fiasella 3/12 avvisa che il giorno Giovedì 21/11/2019 alle ore 15:30, presso il Tribunale di Genova, III piano, aula 44, saranno posti in vendita 14 unità immobiliari nello specifico box siti a Genova, in Via Monaco Simone nn. Civici 10/G e 10/H.

PER I LOTTI 10 – 11 IL PREZZO BASE D’ASTA È DI EURO 9.900,00=.

I beni sono meglio descritti nella relazione di stima datata 14/06/2018 a firma dell’esperto Dott. Arch. Stefano Galati, pubblicata sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Per visitare l’immobile rivolgersi al custode SO.VE.MO. S.R.L. telefono 0105299253 – 3929279504.