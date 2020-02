R.E. 791/2018 – lotto 1

R.E. 791/2018

TRIBUNALE DI GENOVA

AVVISO DI VENDITA

Procedura N. 791/2018 R.E.

Delegato: dott.ssa Silvia Delbuono – vico Boeri 9/3, 16030 Moneglia (GE) – Tel. 338 7845390 e-mail: studiosilviadelbuono@libero.it; pec: silvia.delbuono@legalmail.it

La sottoscritta dott.ssa Silvia Delbuono, delegata al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA

Che il giorno mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 9:00, davanti a sé, nell’aula numero 46 delle pubbliche udienze sita al terzo piano del palazzo di giustizia del Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, terzo piano aula 46, verrà celebrata la vendita senza incanto in modalità telematica sincrona mista, con la deliberazione sulle offerte e l’eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell’art 573 del c.p.c., dei seguenti beni.

LOTTO UNO

Descrizione: in Comune di Sestri Levante, Via Antica Romana Orientale civ. 1A int. 3 piena proprietà per la quota di 1/1 di appartamento al secondo piano senza ascensore composto da soggiorno con angolo cottura da cui si accede al balcone (con porzione di veranda), una camera e un bagno.

Sono state rilavate difformità urbanistiche e catastali sanabili, per maggior dettaglio si rinvia a quanto descritto nella perizia di stima del Geom. Fabio Quadri.

L’immobile è dotato di certificato di prestazione energetica redatto dal Geom. Simona Vulpio n. 17992 del 20-05-2019, scadenza 20-05-2029, prestazione energetica globale classe G.

L’immobile è libero.

PREZZO BASE LOTTO: € 70.944,00

OFFERTA MINIMA: € 53.208,00

CAUZIONE: PARI ALMENO AL 10% DEL PREZZO OFFERTO

RILANCIO MINIMO IN CASO DI GARA: € 1.000,00 (EURO MILLE/00)

Modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle procedure di vendita

Gli interessati all’acquisto potranno presentare offerta irrevocabile di acquisto in modalità cartacea o telematica in base alla modalità di partecipazione da loro stessi scelta. L’offerta deve essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 14 aprile 2020, giorno prima della vendita. L’offerente deve prestare cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto.

Offerte presentate in modalità cartacea

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo Studio del delegato previo appuntamento al numero telefonico, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno feriale (escluso il sabato) precedente la data fissata per il loro esame e per la vendita. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova R.E. 791/2018” di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione.

Offerte presentate in modalità telematica

L’offerta di acquisto telematica deve essere presentata con la compilazione del modulo web del Ministero della Giustizia “offerta telematica”. Tale modulo supporta la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare all’esperimento di vendita. Si può accedere al modulo dalla scheda del lotto in vendita consultabile sul portale www.astetelematiche.it. L’offerta di acquisto, con i relativi documenti allegati, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui è generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

L’offerente dovrà versare anticipatamente a titolo di cauzione una somma pari almeno al 10% del prezzo offerto; esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario della procedura intestato a PROC. ESEC. IMM. TRIB. GE 791/18 IBAN IT 64 B 01005 01400 000000009303 presso BNL S.p.A. Il bonifico con causale “R.G.E. 791/18 lotto … – cauzione” dovrà essere effettuato in modo che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita.

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il custode, SO.VE.MO. S.r.l., con sede in Genova, Corso Europa 139 Tel 010 5299253 email visitegenova@sovemo.com.

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nell’avviso e nella relazione peritale allegati. La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E. : – pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita e della perizia sul portale delle vendite pubbliche ( https://pvp.giustizia.it/pvp) e sui siti internet: www.astegiudiziarie.it; www.cambiocasa.it; www.ogginotizie.it ; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere dato ad agenti/agenzie immobiliari.