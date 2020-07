TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. N. 564/2017

II AVVISO DI VENDITA

RINNOVO

Il delegato Avv. Davide Tonnicchi, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010541263 – fax 010541267 – e-mail: davide.tonnicchi@sla-ap.it), avvisa che il giorno 30/10/2020 ORE 15.30 presso il Tribunale di Genova, aula 46, piano 3°, avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

piena proprietà di area edificabile sita in Genova – Sampierdarena Via Armirotti 14 R e 16 R, per la realizzazione di autorimessa interrata su due livelli e sistemazione superficiale a verde pubblico di mq. 1250, con possibilità edificatoria di mq. 1855,00; censita al NCEU del Comune di Genova, Sez. SAM, Foglio 43, Mapp. 320, 303, 304, 305, 306, 307, 308, graffati, ZC 3, Cat. D/1, RC Euro 5.660,37. Confini: a nord, Via Currò; a sud, via Armirotti, ad est, stessa ditta, ad ovest, proprietà mappale 299 e proprietà civico n. 12 rosso.

Prezzo base: € 510.000,00

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Davide Tonnicchi, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro le ore 12.00 del 29/10/2020.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 564/2017”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

Escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

La relazione di stima è disponibile sui siti internet https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it, www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it, https://www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/ e www.cambiocasa.it, nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode Giudiziario, Avv. Davide Tonnicchi (tel. 010541263 – e-mail: davide.tonnicchi@sla-ap.it