TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. 527/2017

II AVVISO DI VENDITA TELEMATICA SINCRONA A PARTECIPAZIONE MISTA,

EX ARTT. 490, 570 E 591 BIS C.P.C.

Il Delegato alle operazioni di vendita Avv. Barbara Pozzolo, con studio in Genova alla Via Assarotti 48/1, telefono 0105958086, fax 0105538888, mail barbarapozzolo@studiolegalepozzolo.it; pec barbara.pozzolo@ordineavvgenova.it, professionista delegato alla vendita avvisa che il giorno 06/05/2019 ORE 11.00 , presso il Tribunale di Genova, aula 46- piano III ( Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria 1- Genova) avrà luogo la vendita telematica sincrona a partecipazione mista del seguente immobile:

LOTTO UNICO Diritto di PROPRIETA’ per la quota di 1/1 dell’unità immobiliare ad uso civile abitazione sita in comune di Genova facente parte del fabbricato civico 67 di via Napoli e più precisamente: Appartamento interno 2, posto al piano terra rialzato e composto da ingresso/corridoio, soggiorno, tre camere di cui due con cabine armadio, due bagni, cucina, piccolo ripostiglio, giardino pertinenziale su due livelli collegato alla cucina da scala esterna. Il compendio pignorato risulta censito come segue all’Agenzia del Territorio di Genova – Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova: Via Napoli 67 interno 2 – Piano Terra – Sez. Urbana GEC, Foglio 2, Mappali 143 e 145 sub 2, Zona censuaria 1, Cat. A/3, Classe 3, consistenza vani 6, superficie catastale 106 mq., rendita €. 852,15. Disponibilità del bene: occupato dall’esecutata.

PREZZO BASE: € 87.000,00

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

L’offerta di acquisto deve essere presentata, entro le ore 12:00 del giorno 03/05/2019 , previo appuntamento telefonico 0105958086 , presso lo studio del professionista delegato Avv. Barbara Pozzolo in Genova, Via Assarotti n. 48/1 in busta chiusa . All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Tribunale di Genova Esec. Immobiliare n. 527/2017 ” per un importo almeno pari al 10% del prezzo offerto a titolo di cauzione e un assegno per un importo non inferiore al 15% del prezzo offerto a titolo di spese.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica per partecipare ad un determinato esperimento di vendita, ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica ed i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente: – a titolo di cauzione, una somma pari al dieci per cento (10%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla “Tribunale di Genova Esec. Immobiliare n. 527/2017 ” al seguente IBAN IT42G0306901400100000075861, e tale importo sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. Il bonifico, con causale “ Proc. Esecutiva n. 527/2017 R.G.E., lotto unico, versamento cauzione” , dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica. – a titolo di anticipazione spese, una somma pari al quindici per cento (15%) del prezzo offerto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla “Tribunale di Genova Esec. Immobiliare n. 527/2017” al seguente IBAN IT42G0306901400100000075861. Il bonifico, con causale “ Proc. Esecutiva n. 527/2017 R.G.E., lotto unico, versamento anticipo spese” , dovrà essere effettuato in modo tale che l’accredito delle somme abbia luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita telematica.

La pubblicità della vendita sarà effettuata a norma dell’rt. 490 del c.p.c. ed ai sensi di legge secondo le modalità stabilite dal G.E. ed in particolare: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita e della perizia sui siti internet: www.astegiudiziarie.it, cambiocasa.it, genova.ogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it; www.entietribunali.it

Maggiori informazioni possono essere reperite presso il Custode e Delegato alla Vendita Avv. Barbara Pozzolo (C.f. PZZBBR69H55H501S), con studio in Genova alla Via Assarotti 48/1, telefono 0105958086, fax 0105538888, mail barbarapozzolo@studiolegalepozzolo.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.