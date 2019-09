TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE R.E. 46/2018

II AVVISO DI VENDITA

Il giorno 07/11/2019 ORE 15.30, presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, Aula 46, piano 3°, innanzi al delegato alla vendita, Avv. Andrea Lenzo, con studio in Genova, Salita San Matteo 23/7, telefono 010/252321 – 565324, fax 010/2466881, avrà luogo la deliberazione sulle offerte, sia cartacee che telematiche, per la vendita senza incanto, con modalità telematica sincrona a partecipazione mista ex art. 22 D.M. 32/2015, della

Piena proprietà del fabbricato sito in Campo Ligure (GE), Via Isola Giugno 12B,14,16 e18, composto da due piani fuori terra ed uno seminterrato, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Campoligure (Ge) come segue: F. 12, Mapp. 270, sub. 21 e Mapp. 271, sub. 17 (graffati), Cat. D8, Rendita catastale € 8.666,80, superficie commerciale mq 1.388,88.

PREZZO BASE: € 344.250,00.

Cauzione 10% dell’offerta, con assegno circolare non trasferibile intestato a “Trib. Genova Es. 46/2018” per gli offerenti cartacei e a mezzo bonifico bancario sul medesimo conto corrente bancario al seguente IBAN IT93Y0333201400000000961463, con causale “Proc. esec. Trib. Ge 46/2018, lotto unico, versamento cauzione”, che dovrà essere effettuato in tempo utile per risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le offerte in bollo da € 16, sia cartacee che telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso di vendita entro le ore 12:00 del giorno 6/11/2019. Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare avviso di vendita, relazione di stima e documentazione allegata. L’immobile risulta occupato in forza di contratti di locazione opponibili alla procedura.

Per informazioni contattare il Custode giudiziario Sovemo S.r.l. (010/5299253) o il Delegato (010/252321).

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.