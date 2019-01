TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

VII SEZIONE

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. N. 351/2014

II° AVVISO DI VENDITA

La sottoscritta Avv. Cristina Carena, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, tel. 010541263 / fax 010541267, e-mail: cristina.carena@sla-ap.it, delegata alle operazioni di vendita ex art. 591 bis CPC nella procedura in epigrafe, giusto provvedimento 15/11/2017 dell’Ill.mo Giudice dell’Esecuzione, Dott. Ammendolia AVVISA che il giorno 05 marzo 2019 alle ore 16:00 presso il suo studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, Piano III, si svolgerà la vendita senza incanto del seguente immobile

Lotto unico: piena proprietà di appartamento sito nel Comune di Lavagna, località Cavi, Via della Pineta civico 12, interno 2, posto al piano primo e sottotetto, composta da: ingresso, ampio salone con angolo cottura, due camere, servizio igienico, due poggioli e una terrazza al piano primo; angolo cottura, servizio igienico, dispensa, camera e terrazza, nel sottotetto, per complessivi 9 vani alla genovese; censito al NCEU del Comune di Lavagna, Foglio 12, Mappale 1116, Sub. 4, Cat. A/3, classe VI°, vani 6, R.C. € 681,72. APE n. 36.864/2015 [179.75 KWh/m²/anno] (Classe Energetica “G”)

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 240.000,00

OFFERTA MINIMA: € 180.000,00

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 5.000,00.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Cristina Carena, in Genova Via XII Ottobre 10/13 entro le ore 12:00 del 04/03/2019 (tel. 010/541263). Ciascun partecipante, per essere ammesso alla vendita, deve versare una cauzione a garanzia dell’offerta, di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto, oltre al deposito a titolo di anticipazione sulle spese dell’importo pari al 15% del prezzo offerto a mezzo assegno bancario circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 351/2014“.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica con i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente a titolo di anticipazione sulle spese, una somma pari al 10% del prezzo offerto e una somma pari al 15% del prezzo offerto; entrambi esclusivamente tramite bonifici bancari sul conto corrente bancario intestato a “Tribunale Genova Esec. Imm. R.E. 351/2014 al seguente IBAN IT38M0100501400000000007653 BNL Spa. I bonifici, con causale “Cauzione vendita” e “Anticipazione spese vendita”, dovranno essere effettuati in modo tale che gli accrediti delle somme abbiano luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita.

Pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita unitamente alla perizia sui siti internet: https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/pvp, www.astegiudiziarie.it e www.ogginotizie.it/edizioni/genova-oggi-notizie/, www.tribunaliitaliani.it, nonché presso lo studio del delegato alla vendita.

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode Giudiziario, Sovemo Srl, con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – email: immobiliare@sovemo.com), anche tramite il portale delle vendite pubbliche. Maggiori informazioni posso essere reperite anche presso lo studio del professionista delegato Avv. Cristina Carena, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13, tel. 010541263 / fax 010541267.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.