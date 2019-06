R.E. 292/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare n. 292/2016

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Michele Moggia, con Studio in Genova Via Fiasella 1/3, avvisa che il giorno Mercoledì 25/09/2019 alle ore 09:30 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, avrà luogo la deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, del seguente immobile:

LOTTO UNICO : piena proprietà dell’immobile adibito ad abitazione situato nel Comune di Genova, in Via Leonardo Montaldo 12, scala unica, interno n. 18, posto al piano terzo (4 F.t.), non dotato di ascensore, composto da quattro vani principali oltre la cucina, il bagno, un piccolo disimpegno e un balcone.

Prezzo base d’asta: Euro 60.000=

In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci viene fissato in Euro 1.000=

Per la regolarità edilizia e stato degli immobili consultare Avviso di vendita e Relazione di stima disponibili sul sito internet www.fallcoaste.it

Per maggiori informazioni e visite dell’immobile rivolgersi presso lo Studio del delegato (010.562505)