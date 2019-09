R.E. 252/2016

TRIBUNALE DI GENOVA

Esecuzione immobiliare n. 252/2016

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato alla vendita Dott. Andrea Cosenza, con Studio in Genova Via Palmaria 9/4, avvisa che il giorno Mercoledì 20/11/2019 alle ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, terzo piano, aula 46, si procederà alla deliberazione sulle offerte per la vendita senza incanto con modalità di vendita sincrona mista ex art. 22 D.M. 32/2015, del seguente immobile:

Lotto unico : quota pari al 100% della proprietà dell’immobile sito in Mignanego (Ge), Via alla Vittoria 2/2 posto al secondo piano, composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e ripostiglio, per un totale di mq 90,75, oltre ad annessa cantina posta al piano terreno di mq 19.

Dati catastali: censito all’N.C.E.U. del Comune di Mignanego (Ge) al F. 5, Mapp. 372, Sub 7, Cat. A3, classe 1, vani 6, Rendita catastale € 480,30

Stato di occupazione : l’immobile risulta occupato dagli esecutati.

Prezzo base : € 54.400,00

In caso di gara l’aumento minimo dei rilanci viene fissato in Euro 1.000=

Per la regolarità edilizia e stato degli immobili consultare Avviso di vendita e Relazione di stima disponibili sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Per ulteriori informazioni e per prendere visione dell’immobile rivolgersi al delegato e custode (010/5704805).