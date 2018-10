R.E. 170/2018

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

VII SEZIONE

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. N. 170/2018

I° AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Avv. Davide Tonnicchi, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13

(tel. 010541263 / fax 010541267, e-mail: davide.tonnicchi@sla-ap.it), delegato alle

operazioni di vendita ex art. 591 bis CPC nella procedura in epigrafe, avvisa che il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 15:30 presso il Tribunale di Genova, Piazza Portoria 1, Piano III, Aula 46, Postazione A, si svolgerà la vendita senza incanto con modalità telematica sincrona a partecipazione mista del seguente Immobile:

Lotto unico: piena proprietà di appartamento, facente parte di edificio bifamiliare, sito nel Comune di Carasco (GE), in località Pian del Molino, civico 19, interno 1; composto: *al piano terra da: soggiorno, cucina, disimpegno, camera, due ripostigli, bagno e vano scala interno; *al 1° piano da: disimpegno, bagno e una camera; censito al NCEU del suddetto Comune: F. 4, Part. 1838, Sub. 3, Cat. A/3, Cl. 1, cons. 6 vani, sup. cat. 121 mq, tot. sup. escl. aree est. 116 mq, RC € 340,86. APE n. 22460 del 13/6/18 – Classe Energ. “G” – EPgl,nren 328,93 kWh/m2anno

PREZZO BASE DELL’OFFERTA: € 122.100,00.

OFFERTA MINIMA: € 91.575,00, PARI AL 75% DEL PREZZO BASE.

IN CASO DI GARA FRA GLI OFFERENTI: RILANCIO MINIMO € 2.000,00.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CARTACEA

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, Avv. Davide Tonnicchi, in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010/541263) entro le ore 12:00 del giorno 11/12/2018. Allegati all’offerta cartacea: Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 170/18”, per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto da parte dell’acquirente;

c) Assegno circolare non trasferibile intestato a “Esec. Imm. R.E. 170/18”, per un importo pari al 15% del prezzo offerto, a titolo di anticipazione sulle spese.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA TELEMATICA

L’offerta di acquisto deve essere presentata tramite il modulo web “Offerta Telematica” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata dell’offerta telematica ed a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.astetelematiche.it. Dal modulo web è scaricabile il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica”. L’offerta d’acquisto telematica con i relativi documenti allegati dovrà essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta

elettronica certificata del Ministero della Giustizia. L’offerente dovrà versare anticipatamente:

– a titolo di cauzione, una somma pari al 10% del prezzo offerto; tale importo

sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto;

– a titolo di anticipazione sulle spese, una somma pari al 15% del prezzo offerto; entrambi esclusivamente tramite bonifici bancari sul conto corrente bancario intestato a Tribunale Genova Esec. Imm. R.E. 170/18 al seguente IBAN IT 25 D 03332 01400 000000961369. I bonifici, con causale “Cauzione vendita” e “Anticipazione spese vendita”, dovranno essere effettuati in modo tale che gli accrediti delle somme abbiano

luogo entro il giorno precedente l’udienza di vendita.

La pubblicità della vendita sarà effettuata a norma dell’rt. 490 del c.p.c. ed ai sensi di legge secondo le modalità stabilite dal G.E. ed in particolare: pubblicazione dell’ordinanza e dell’avviso di vendita, sul portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia; pubblicazione dell’ordinanza, dell’avviso di vendita e della perizia sui siti internet: www.astegiudiziarie.it,, genova.ogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it www.cambiocasa.it www.immobiliare.it, www.genova.repubblica.it; www.entietribunali.it

Per le richieste di visita del bene rivolgersi al Custode Giudiziario, Sovemo Srl, con sede in Genova Corso Europa 139 (tel. 0105299253 – email: immobiliare@sovemo.com), anche tramite il portale delle vendite pubbliche. Maggiori informazioni posso essere reperite anche presso lo studio del professionista delegato Avv. Davide Tonnicchi, con studio in Genova Via XII Ottobre 10/13 (tel. 010541263 / fax 010541267, e-mail: davide.tonnicchi@sla-ap.it),.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.