TRIBUNALE DI GENOVA

PROCEDURA ESECUTIVA R.E. 129/2019

II AVVISO DI VENDITA

Il delegato Dott. Agostino Canestro con studio in Genova Via alla Porta degli Archi 10/23 – Tel. 0108376105 – Fax 010813268, avvisa che il giorno 7 Ottobre 2021 alle ore 16:00 nella “Sala Aste Telematiche” in Genova – Via XX Settembre 41 – terzo piano (presso Bi.Bi. Service), avrà luogo la vendita dei seguenti beni:

LOTTO UNICO:

APPARTAMENTO sito in Genova, Via Paolo Antonio De Cavero civico 8 , interno 18, posto al piano 5°, di vani catastali 7,5, con annessa porzione di lastrico solare.Superficie convenzionale complessiva : 1 59,42 mq

Dati catastali:L’immobile è così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova: Sezione Urbana COR, Foglio 79 ,Particella 309 , Subalterno 19 , Zona Censuaria 1A , Categor ia A /3 , Classe 3 , Consistenza 7 ,5 , Superficie Catastale 157 mq , Rendita catastale € 5 81,01 , Piano 5 .

PREZZO BASE: EURO 84.173,12

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa che dovrà essere consegnata direttamente dall’interessato, o da un suo delegato, presso lo studio del Professionista Delegato entro le ore 12,00 del giorno precedente fissato per la vendita, previo appuntamento telefonico.

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile o vaglia postale, intestato al “Tribunale di Genova – RGE 129/19″, di importo non inferiore al 10% del prezzo offerto, da imputarsi a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto; escluso ogni pagamento in forma telematica. Il mancato deposito cauzionale nel rispetto delle forme e dei termini indicati, preclude la partecipazione all’asta.

Le offerte telematiche dovranno essere presentate secondo le modalità meglio descritte nell’avviso di vendita.

Per stato di occupazione, regolarità edilizia, urbanistica e catastale, abitabilità e vincoli nonché modalità presentazione offerte cartacee e telematiche, consultare avviso di vendita e perizie pubblicate a norma di legge sul portale delle vendite pubbliche e sui siti internet (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page), e sui siti internet www.astegiudiziarie.it, www.ogginotizie.it; www.cambiocasa.it; www.immobiliare.it; www.entietribunali.it; www.genova.repubblica.it.

Per la visita dell’immobile e per ogni ulteriore informazione contattare il Custode giudiziario So.Ve.Mo. S.r.l. 010/5299253.