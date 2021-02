TRIBUNALE DI GENOVA

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 1003/15

IV AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE

Il Dott. Giulio Belgioia Viotti, professionista delegato alle operazioni di vendita nella procedura di cui in intestazione, con studio in Genova piazza Corvetto 1/8 avvisa che il giorno 21/04/2021 ORE 17.00, sarà posto in vendita senza incanto il seguente immobile:

LOTTO UNICO: 100% della piena proprietà dell’unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune di Genova (GE), vico Pieve di San Martino, civico n. 3, interno n. 14, composta da: ingresso/soggiorno, camera, disimpegno, bagno, seconda camera, cucina e terrazzo. L’appartamento sviluppa una superficie lorda commerciale di mq 66,67 oltre al terrazzo di superficie lorda commerciale pari a mq 6,80. L’immobile confina: a nord con vano scala e appartamento int. n. 13, a est con distacco su civ. n. 4 di piazza Antonio Ghiglione, a sud con terrazzo su appartamento del civ. n. 1 di vico Pieve San Martino, a ovest con vico Pieve di San Martino. L’unità immobiliare risulta censita al N.C.E.U. del Comune di Genova con i seguenti dati identificativi e di classamento: Sezione SAM, Foglio 43, Mappale 844 subalterno 22 – Cat. A/4, classe 3, vani 4,5, Rendita Catastale € 278,89.

ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA: è stato redatto l’Attestato di Certificazione Energetica n. 10167, trasmesso ai sensi di legge in via telematica alla Regione Liguria in data 07/04/2017 Protocollo PG/2017/0147084.

STATO DI OCCUPAZIONE: L’immobile risulta occupato.

PREZZO BASE D’ASTA: LOTTO UNICO € 22.500,00

(spese 15% dell’offerta, cauzione 10% dell’offerta; entrambe con assegni circolari non trasferibili intestati “Esecuzione Immobiliare R.E. 1003/2015”. Le offerte in bollo, in busta chiusa, dovranno essere presentate previo appuntamento telefonico n. 0108681551, presso lo studio del delegato Dott. Giulio Belgioia Viotti, sito in Genova piazza Corvetto 1/8). Non saranno considerate valide offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al prezzo base. In caso di offerta inferiore rispetto al prezzo base, ma in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita. Per regolarità edilizia, stato dell’immobile, condizioni di vendita consultare Avviso di vendita, Relazione di stima e documentazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it, www.genovaogginotizie.it, www.tribunaliitaliani.it, www.cambiocasa.it e sui siti gestiti dalla A MANZONI & C. SPA ossia www.immobiliare.it, www.entietribunali.it, www.genova.repubblica.it

Ulteriori informazioni potranno essere fornite presso lo Studio Viotti, sito in Genova, Via Ippolito D’Aste 1/7 sc dx, telefonando allo 010593656 o scrivendo all’indirizzo email: info@viottieassociati.it.

SI SEGNALA CHE PER LA VENDITA DEL PRESENTE IMMOBILE IL TRIBUNALE NON SI AVVALE DI MEDIATORI E CHE NESSUN COMPENSO PER MEDIAZIONE DEVE ESSERE DATO AD AGENZIE IMMOBILIARI.