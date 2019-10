Questo sabato la Rassegna Bandistica Regionale per la prima volta a Pordenone

Oltre 800 musicisti, riuniti in 26 bande, animeranno per la prima volta le strade di Pordenone in occasione della 40a edizione della Rassegna Bandistica Regionale.

La tradizionale Rassegna Bandistica Regionale Anbima FVG, giunta quest’anno alla sua quarantesima edizione, si realizzerà per la prima volta a Pordenone e coinvolgerà oltre 800 musicisti appartenenti a 26 bande della Regione. Sabato 5 ottobre a Pordenone con inizio ore alle 15.30 le Bande musicali partecipanti, divise in cinque gruppi, partiranno piazzetta Calderari, parco del Tribunale, piazza Duca D’Aosta, Stazione Ferroviaria e Prefettura sfilando verso il “salotto” della città, allietando il pomeriggio dei pordenonesi e dei turisti con la loro musica. Il momento centrale della manifestazione sarà alle 17.00 in Piazza XX settembre, dove dopo i saluti istituzionali avrà luogo il tradizionale concertone, che riunirà le ventisei Bande presenti in una sola grande formazione. Verranno eseguiti l’Inno Nazionale, e i brani Anbima in festa, Washington Post, Euro Klänge e Pordenone.

Il Presidente Anbima FVG Eugenio Boldarino commenta: “Nota non solo in Italia per le iniziative culturali nel campo dei libri e del cinema, Pordenone ci è sembrata la città giusta per ospitare la 40a edizione della Rassegna Bandistica Regionale, un importante appuntamento culturale bandistico. Incontro di cultura, di festa, di scambio di opinioni tra i partecipanti nell’ambito dell’amicizia e della cultura dello stare assieme, che sono i valori a cui si riferiscono i nostri sodalizi. Da sempre le Bande rivestono un importante ruolo sociale all’interno delle nostre comunità, e questa manifestazione ne è la conferma: sta per svolgersi infatti una delle Rassegne Bandistiche più partecipate dell’ultimo decennio.”