quanto costa vivere in uno dei 10 quartieri più cool del mondo secondo la rivista Time Out, tra cui il quartiere Isola. A Milano €6.300 a mq, ma nella Top Ten il quartiere più costoso è Sheung Wan a Hong Kong

Abitare in un quartiere che fa tendenza.

La classifica dei quartieri più cool del mondo della rivista Time Out colloca la zona “Isola” di Milano all’8° posto fra i primi dieci di tutto il mondo.

Per viverci il costo è di €6.300 a mq, ma nella Top Ten il quartiere più costoso è Sheung Wan a Hong Kong: per una casa di 80mq il budget richiesto è di oltre €2,6 milioni di euro (€33mila a mq)

Abitare Co. ha analizzato i prezzi per acquistare un appartamento nuovo nei quartieri presenti nella Top 10 della classifica del magazine inglese Time Out, tra cui la milanese Isola (l’unica italiana).

Milano, 20 dicembre 2023 – Dopo aver ottenuto un prestigioso riconoscimento dal magazine inglese Time Out, con la zona Isola che si è posizionata all’ottavo posto tra i quartieri più cool al mondo (l’unica italiana), Milano si conferma sempre più come meta dal respiro internazionale.

Ma quanto costa abitare in uno dei primi dieci quartieri più trendy a livello mondiale?

Secondo l’analisi di Abitare Co. -società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze-, ci sono possibilità per tutte le tasche. La più cara in assoluto della Top 10 è il quartiere Sheung Wan situato nel nord-ovest dell’isola di Hong Kong, dove per acquistare un appartamento di 80 mq nuovo sono necessari oltre €2,6 mln, ben €33mila a mq. Ma basta spostarsi nella prima in classifica, in Colombia, nel quartiere Laureles (Medellin), per trovare soluzioni più a portata di mano, con un prezzo a metro quadro di €1.950. Per vivere invece nel quartiere milanese Isola sono necessari in media €6.300 a mq.

L’Isola è un quartiere storico di Milano che nell’arco degli ultimi quindici anni si sta trasformando grazie alla rigenerazione della vicina area di Porta Nuova. La trasformazione della zona ha spinto in alto i prezzi delle case e grazie alla riqualificazione post Expo della durata di più di sette anni, il quartiere oggi ospita arte di strada colorata e bilancia il nuovo con il vecchio, con un’architettura che spazia dagli eleganti edifici degli anni ’20 alle case di ringhiera ristrutturate.

Considerando tutti i quartieri presenti nella classica, dopo quelli più costosi di Sheung Wan a Hong Kong (€33.000 a mq) e Tomigaya a Tokyo (€11.500 a mq), seguono Havnen a Copenhagen (€9.600 a mq), West ad Amsterdam (€7.900 a mq), Smithfield a Dublino (€6.800 a mq), la milanese Isola (€6.300 a mq), Brunswick East a Melbourne (€5.900 a mq), Mid-City a New Orleans (€3.200 a mq), Carabanchel a Madrid (€2.600 a mq) e il più economico Laureles a Medellin in Colombia.

Quali sono le caratteristiche dei singoli quartieri?

Il quartiere colombiano Laureles si è classificato al primo posto come zona più “cool” del mondo. Noto per la sua vivace vita notturna, la sua cultura emergente e la sua atmosfera cosmopolita, conserva il carattere di un quartiere colombiano tradizionale. Eppure, se si considerano i prezzi delle abitazioni, l’area è all’ultimo posto nella Top 10 con €1950 a mq, in calo del -7,5% rispetto all’anno precedente.

Spostandoci a Dublino, e più precisamente nel quartiere Smithfield (secondo posto per Time Out), la zona è rinomata per la sua miscela di storia, modernità, posizione centrale e per la sua vivace scena artistica. Sul fronte dei prezzi il valore medio per l’acquisto di un’abitazione è di €6.800 al mq, in crescita di quasi dieci punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Il quartiere Carabanchel a Madrid è una zona vibrante e dinamica da esplorare per immergersi nella cultura madrilena. Oggi chi vuole vivere in un luogo così stimolante deve prevedere un budget di €2.600 al mq, con un incremento in media del +8,3%.

Havnen, il porto di Copenaghen, che si è classificato al quarto posto, è famoso per essere un’area vivace e cosmopolita, con una varietà di attrazioni per tutti i gusti. Con i suoi €9.600 a mq, le abitazioni hanno un prezzo medio più elevato.

Per il quinto posto ci troviamo nella grande Cina, precisamente a Sheung Wan, un quartiere situato nel nord-ovest dell’isola di Hong Kong. Negli ultimi anni, Sheung Wan ha conosciuto un nuovo sviluppo, con l’apertura di gallerie d’arte, boutique e ristoranti alla moda. È uno dei posti più costosi al mondo dal punto di vista immobiliare, con prezzi che raggiungono i 33.000 euro al mq. Per 80 metri quadrati si pagano oltre 2,6 milioni di euro.

Brunswick East, un quartiere di Melbourne, in Australia, si è classificato al sesto posto. Un’area affascinante e nota per la sua atmosfera bohémien. Qui il costo degli appartamenti è di €5.900 al mq, in calo del -7,3% in un anno.

Spostandoci a New Orleans (settimo posto), più precisamente nel quartiere Mid-City, si arriva in un posto noto per essere accogliente e dalla rinomata storia musicale. In questo quartiere americano il costo delle case è di 3.200 euro al mq (+1,3% sul 2022).

Saltando l’ottavo posto ottenuto dalla milanese Isola, vista in precedenza, arriviamo al nono posto occupato dal quartiere West di Amsterdam, una miscela unica di patrimonio olandese ed energia internazionale. Il prezzo medio delle case è di ben €7.900 a mq (-5,7% sul 2022).

Nella Top 10 non poteva mancare il Giappone, con il suo quartiere Tomigaya a Tokyo, noto per la sua atmosfera rilassata e luogo perfetto per trovare ottimi ristoranti, bar e negozi, nonché per immergersi nella cultura giapponese. I prezzi sono elevati (€11.500 a mq), e per acquistare un appartamento di 80 mq servono ben 920 mila euro. Nell’ultimo anno i prezzi sono aumentati del +3,6%.

Classifica di Time Out Prezzi (Fonte Abitare Co.) # Quartiere Città Nazione Prezzo medio euro/mq. Prezzo medio acquisto casa di 80 mq Var. % annua 1 Laureles Medellin Colombia 1.950 156.000 -7,5% 2 Smithfield Dublino Irlanda 6.800 544.000 +9,8% 3 Carabanchel Madrid Spagna 2.600 208.000 +8,3% 4 Havnen Copenhagen Danimarca 9.600 768.000 -3,9% 5 Sheung Wan Hong Kong Hong Kong 33.000 2.640.000 -7,1% 6 Brunswick East Melbourne Australia 5.900 472.000 -7,3% 7 Mid-City New Orleans USA 3.200 256.000 +1,3% 8 Isola Milano Italia 6.300 504.000 +1,5% 9 West Amsterdam Paesi Bassi 7.900 632.000 -5,7% 10 Tomigaya Tokyo Giappone 11.500 920.000 +3,6%

