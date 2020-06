Quando calcio e rugby s’incontrano: “Cristiano Ronaldo e il segreto per correre più veloce”

Cristiano Ronaldo è ossessionato dall’idea di potersi migliorare ogni giorno. Non è una novità, anzi: è il segreto della sua potenza. Non è un caso che i test effettuati in questi giorni alla Continassa abbiano dato risultati migliori rispetto a quelli effettuati prima dell’emergenza Coronavirus. CR7 è una macchina, ma non lo stiamo scoprendo oggi. Il fenomeno portoghese è sempre alla ricerca di modi per migliorarsi e tecniche per preservare al meglio il suo fisico. E da questo punto di vista, l’ultima novità vista alla Continassa è decisamente interessante.