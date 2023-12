Qualità della vita, Trento al terzo posto per il Sole 24 Ore

Dopo il titolo di città più sostenibile d’Italia assegnato da Legambiente e dopo il quarto posto nella classifica della qualità della vita di Italia Oggi, Trento si colloca al terzo posto del podio nella 34esima indagine del Sole 24 Ore.

Migliore città quest’anno è Udine, che guadagna il titolo per la prima volta, seguita da Bologna e Trento. Altre due città del nord completano il quintetto di testa, che vede Aosta al quarto e Bergamo al quinto posto.

Il terzo posto di Trento è il frutto della convergenza positiva di tanti indicatori diversi – sono 90 quelli presi in esame per le 6 macroaree di riferimento.

Ottimo il quarto posto in Ambiente e servizi, nel quale spicca il primato di Trento in due graduatorie parziali riguardanti l’ecosistema urbano e la qualità della vita degli anziani.

Non male nemmeno per quanto riguarda i parametri Affari e lavoro, dove conquista il dodicesimo posto con alti livelli di start up innovative e partecipazione alla formazione continua (rispettivamente quarta e settima posizione nella classifica parziale), e Ricchezza e consumi, nel quale si colloca al tredicesimo posto (secondo posto nella classifica parziale riguardante l’acquisto di beni durevoli, terzo posto per inflazione indice generale e quarto posto per famiglie con Isee basso).

Quattordicesima nella macroarea Demografia e società, dove è seconda nella classifica parziale per speranza di vita alla nascita e sesta per consumo di farmaci per l’obesità, e diciassettesima in Cultura e tempo libero, dove conquista il primo posto del podio nella classifica parziale riguardante l’indice di sportività.

Infine, Trento è 47esima (su 107) nell’ambito Giustizia e sicurezza, dove però registra buone performance nelle graduatorie parziali per truffe di autovetture (sesto posto) e per delitti informatici (settimo posto).