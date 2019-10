Qualche anticipazione sul Trieste Science+Fiction Festival 2019

Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative al Trieste Science+Fiction Festival, dal 29 ottobre al 3 novembre.

Giovedì 24 ottobre, alle ore 11.00, nella Sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 19° Edizione di Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano. Il Festival è il più importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico. Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l’esplorazione delle meraviglie del possibile. Fondato a Trieste nell’anno 2000 ha raccolto l’eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Per la 19° edizione il festival triestino festeggerà gli anniversari dei film cult “ALIEN”, “MATRIX” e “STAR TREK” con imperdibili proiezioni in versione restaurata. La manifestazione annuncia anche il celebre documentarista Alexandre O. Philippe, che presenterà in anteprima italiana “Memory: the origins of Alien”, in cui racconta le inquietanti origini del capolavoro di Ridley Scott.

Organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground, storico cineclub triestino fondato nel 1969, si avvale del contributo, collaborazione e sostegno dei seguenti enti promotori: MiBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG LaREA, Università degli Studi di Trieste, e dei principali enti scientifici del territorio, AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico – Science Centre, SISSA. Alla conferenza stampa interverranno l’assessore comunale all’Innovazione, Giovani, Pari Opportunità e Grandi Eventi Francesca De Santis, il presidente del Trieste Science+ Fiction Festival, Daniele Terzoli e i reponsabili delle sezioni del Festival.