Pums: Città metropolitana incontra le Zone Omogenee sul trasporto pubblico

Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) della Città metropolitana di Torino, prevede tre piani di settore: il Biciplan dedicato alla mobilità ciclistica, il Piano della logistica dedicato alla mobilità dei settori produttivi, e il Piano dellʹaccessibilità e dellʹintermodalità dedicato al trasporto pubblico.

Le necessità e le proposte dei territori in tema di come ridisegnare il trasporto pubblico ele modalità di interscambio sono oggetto in questo periodo del calendario di incontri fra la Città metropolitana di Torino e le diverse Zone omogenee: domani, 16 novembre, sarà la volta dei Comuni della Zona Omogenea 2 “Area metropolitana torinese Ovest”che si sono dati appuntamento in videoconferenza, mentre venerdì 17 novembre i Comuni della Zona Omogenea 6 “Valli Susa e Sangone”si incontreranno con il viceisndaco della Città metropolitana Jacopo Suppo alle 14.30 a Bussoleno presso la sede dell’Unione Montana Valle Susa in Via Tranero 15.

A partire da quanto emerso da tutte le consultazioni verrà infine elaborato il Piano dellʹAccessibilità e dellʹIntermodalità che governerà lo sviluppo del Servizio ferroviario metropolitano e un complessivo ridisegno della rete di trasporto automobilistica, sia urbana/suburbana che extraurbana .