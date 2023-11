Pulizia straordinaria dei territori dai rifiuti abbandonati, ulteriore stanziamento fondi per i comuni

Un ulteriore sostegno ai comuni pugliesi per la pulizia straordinaria dei territori dai rifiuti abbandonati. “Oggi su mia proposta la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di ulteriori 2 milioni e 600mila euro alle amministrazioni comunali, ulteriori risorse al fine di poter scorrere la graduatoria dei Comuni che hanno presentato istanza all’avviso pubblico di luglio scorso, in cui si destinavano 2 milioni di euro”. Lo annuncia Anna Grazia Maraschio, assessora all’ambiente. Così in pochi mesi la Regione Puglia, tramite l’assessorato all’ambiente, ha stanziato 4 milioni e 600mila euro per restituire decoro ai nostri territori. “Lo abbiamo fatto per risanare l’ambiente, ripristinare la bellezza dei nostri paesaggi, eliminare il rischio sanitario causato dallo smaltimento illecito di rifiuti – prosegue Maraschio – abbiamo così finanziato tutti i Comuni, lo abbiamo fatto per non lasciare indietro nessuno e soddisfare tutte le richieste delle amministrazioni e dar loro un supporto finanziario aggiuntivo, considerato che spesso non hanno le dotazioni finanziarie adeguate per bonificare le aree in cui si abbandonano rifiuti”.