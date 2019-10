“Pulisci e vinci”, l’interessante iniziativa di Prata Sannita

Sabato 5 ottobre la giornata ecologica sulle sponde del fiume Lete

Una giornata ecologica sul fiume Lete all’insegna del divertimento e dell’impegno civile con ricchi premi (prosciutto, mozzarelle, vino e carne alla brace) per le tre prime squadre classificate nella simpatica gara “Pulisci e vinci”. Organizzata dall’Associazione Pescatori Sportivi e dall’amministrazione comunale targata De Rosa, l’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà il 5 ottobre. Per iscrizioni e informazioni circa le squadre (adulti e bambini) in gara, ci si può rivolgere direttamente al Comune, ufficio protocollo, o presso la sede della Associazione Pesca Sportiva Prata Sannita.