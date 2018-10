Per promuovere la Tua Attività hai a disposizione le pagine di un Quotidiano on Line in costante crescita nel panorama dell’Informazione Multimediale.

Scegli lo strumento giusto per comunicare e farti conoscere dai nostri Lettori.

La Tua azienda viene indicizzata attraverso diverse forme pubblicitarie (metodo tradizionale, publi-redazionale, o speciale) oltre alla garanzia di un contratto pubblicitario che comprende:

elaborazione titolo e sottotitolo con parole chiave;

inserimento link di atterraggio all’interno del testo su testata nazionale e/o edizione locale;

condivisione sulle pagine dei social network da noi gestite e gestione interna SEO per indicizzazione;

pubblicazione in prima pagina (primo piano ed evidenza);

oscuramento pubblicità solo su richiesta del cliente (diversamente rimarrà permanentemente visibile da qualsiasi motore di ricerca).

moduli da 10 comunicati stampa

banner dinamici formati vari (250 x 300 / 180 x 600) con Widget sulla home-page dei domini di 2 e 3 livello

pacchetti : modulo banner 6 mesi con pubblicazione su 13 edizioni giornalistiche oltre il nazionale

Pubblicità tradizionale: pubblica sul quotidiano vari banner in posizione strategica e ad alta visibilità (chiedi la mappa dei banner disponibili)

Publi-Redazionale: fai conoscere la Tua Azienda con una presentazione (testi, foto, video) ad alto impatto visivo e che potranno restare in Archivio (Google, Yahoo, …etc)

Pagine “Speciali”: una pagina del Quotidiano interamente dedicata alla Tua Attività. Un articolo-intervista per eventi, iniziative, presentazione prodotti corredata da foto, video e la possibilità di inserire alcuni banner o link a contenuti specifici del Tuo sito o a brochure di presentazione già esistenti o da realizzare (chiedi una copia della pagina speciale).

Un prodotto versatile poiché le condizioni economiche variano a seconda dell’utilizzo.

È possibile programmare una permanenza a gestione illimitata su abbonamento (pagamento trimestrale), oppure pagine programmate per un periodo limitato di giorni/settimane.

Lo Staff propone ogni mese una formula lancio per scoprire risparmiando i vantaggi offerti dalla Promozione OnLine.