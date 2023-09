Uno studio condotto in Canada ha dimostrato che i giocatori dei casinò preferiscono scegliere le slot machines con colonne sonore piuttosto che quelle silenziose, poiché percepiscono un’amplificazione della vicinanza alla possibile vittoria. Dietro alle musiche dei giochi di gambling, infatti, si nasconde una vera e propria psicologia del gioco d’azzardo.

La musica nei giochi da casinò online

I giochi online devono fare uno sforzo in più rispetto a quelli proposti dai casino fisici, perché devono riuscire a ricreare la stessa atmosfera, a trasmettere le giuste sensazioni e ad attivare i meccanismi cerebrali scaturiti dall’ingresso in un casinò o in una sala scommesse.

La qualità dell’esperienza di gioco online, in pratica, per essere apprezzata al meglio, deve essere quanto più immersiva e, per farlo, si deve servire degli strumenti più ricercati nei casinò tradizionali. Fra questi, un ruolo fondamentale lo gioca la musica nel mondo del gioco virtuale.

A differenza di quanto si possa pensare, la musica nei giochi online non rappresenta solo una colonna sonora di sottofondo, ma si configura come un vero e proprio elemento portante del gioco, proprio come avviene nel mondo del cinema.

Musica nelle slot machines

Prendendo ad esempio il caso specifico delle slot machines, qui la musica ricopre un ruolo determinante non solo per far immergere a pieno il giocatore nell’ambientazione ricreata dal gioco, ma anche perché diventa una “guida emotiva” per i giocatori. L’atmosfera richiamata dalla musica, infatti, permette di amplificare le sensazioni provate durante il gioco, di far addentrare il giocatore sempre di più all’interno delle dinamiche e dell’ambientazione di gioco, rendendo l’esperienza molto particolare e del tutto immersiva.

Inoltre, nei giochi di slot machines, la musica viene spesso sincronizzata con l’azione sui rulli. Si pensi, ad esempio, ai giochi per casino online con free spins: al rilascio delle free spins vengono sempre associati dei jingle musicali, il cui scopo è quello di generare benessere psicologico e allegria nel giocatore a cui sono stati riservati questi bonus che consistono nella possibilità di giocare gratuitamente effettuando una serie di spin gratis.

Non è raro, infatti, che alcune slot machines facciano credere al giocatore di essere vicino alla vittoria, indotto all’inganno da una colonna sonora troppo allegra o da un crescendo musicale che a tutto fa pensare tranne che a un’imminente perdita. E qui entra in gioco la responsabilità dei giocatori: ogni volta che ci si approccia al gioco d’azzardo o al mondo del gambling in generale, bisogna avere la capacità e la lucidità di giocare in maniera responsabile, e dunque di non lasciare che l’atmosfera musicale o la foga del momento facciano perdere la necessaria attenzione a procedere con estrema e opportuna cautela.

Per riassumere, la psicologia della musica permette di attivare una risposta emotiva nel giocatore, che assocerà una vittoria a una musica incalzante o una perdita o un giro più rischioso a una colonna sonora più cupa e intensa. Ma entrambe le tipologie di sensazioni provate, inserite all’interno dell’ambientazione della slot machine, servono ad aumentare la percezione per il giocatore di trovarsi dentro a un’avventura immersiva che arricchisce l’esperienza utente.

Musica nel poker

Per quanto riguarda i giochi di poker, tra i più giocati in assoluto nel mondo dei casinò, la musica serve a sottolineare o a rispondere alle azioni dei giocatori seduti attorno al tavolo verde. I giocatori vivono un viaggio sensoriale arricchito dalla capacità della musica di amplificare le emozioni, di accompagnare verso una mano fortunata o di confortare in caso di bluff subito. Il tutto accompagnato da una grafica accattivante, in grado di ricreare un ambiente virtuale del tutto simile al reale e di migliorare il coinvolgimento emotivo dei giocatori.

Musica nella roulette e nel blackjack

Anche nel caso dei giochi di roulette e blackjack, la musica influenza le modalità di gioco e la qualità dell’esperienza vissuta. Inoltre, ha il compito di accompagnare il giocatore a predisporsi verso un atteggiamento positivo o pessimistico nei confronti dell’esito della partita. Tutte le fasi della mano, infatti, sono scandite dalla musica, dalla più concitata a quella in cui ci si può concedere un momento di rilascio della tensione. Insomma, l’intera esperienza di gioco è determinata dalla colonna sonora che fa entrare il giocatore in maggiore connessione con il gioco.

L’atmosfera è musica

In conclusione, quello attribuito alla musica è un ruolo decisivo sia per quanto riguarda la creazione di un’ambientazione da casinò più vicina possibile a quella che permette di vivere un’esperienza autentica di gioco online, sia per ciò che determina un’atmosfera immersiva. La musica deve adattarsi, pertanto, all’offerta di gioco, in modo da fungere da potenziamento per l’interazione con il gioco proposto dall’avventura online.