Provoca incidente e fugge, rintracciato da Polizia locale

Ha provocato un incidente in via dell’Istria a Trieste, coinvolgendo altre due vetture, e subito dopo è fuggito. Successivamente però è stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale e ora dovrà rispondere della fuga e di omissione di soccorso, dal momento che nel tamponamento sono rimaste ferite due persone.

Secondo una ricostruzione, la pattuglia del Nucleo infortunistica stradale della Polizia locale, intervenuta sul luogo dell’incidente, ha trovato le conducenti delle due autovetture tamponate, una Ford Ka e una Nissan Micra, ma non quello del veicolo che aveva causato il sinistro; quest’ultimo dopo l’impatto si era infatti allontanato. Attraverso la visione delle immagini delle telecamere presenti in zona, gli operatori sono riusciti a risalire a una targa parziale di un’autovettura Alfa Romeo Mito di colore bianco. Successive indagini hanno permesso di individuare il veicolo, che riportava danni compatibili con quelli dell’incidente, e il giovane conducente.

Quest’ultimo è stato convocato nella caserma S. Sebastiano di via Revoltella per la contestazione della fuga e l’omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale.