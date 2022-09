Provincia, operazione ‘VIABILITA’ SICURA’: lavori per oltre 300.000 euro sulla S.P. Cerere Navicella in territorio di Anagni

Continua, senza interruzione, l’impegno dell’Amministrazione provinciale di Frosinone nell’azione di monitoraggio e intervento sulla viabilità del territorio per renderla più sicura e funzionale.

Tra gli ultimi decreti firmati dal presidente della Provincia, Antonio Pompeo, c’è quello relativo ai lavori di rifacimento del tratto stradale dal km. 1+100 al km.2+800 della Strada provinciale 25 in territorio di Anagni. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 305.000 euro.

“Il costante e sempre crescente impegno dell’Ente in materia di viabilità – commenta il presidente Antonio Pompeo – è testimonianza del lavoro continuo portato avanti dalla Provincia per rendere il territorio sicuro, le strade moderne ed efficienti e i collegamenti più agevoli e rapidi, rispondendo alle esigenze dei comuni e degli amministratori nell’azione quotidiana di monitoraggio e miglioramento della rete stradale di nostra competenza. Un’azione di monitoraggio e intervento che da sempre rappresenta il faro del nostro impegno per l’intera provincia”.

“Il tratto di strada interessato dagli interventi della Provincia – fa sapere il vicepresidente Alessandro Cardinali – presenta tratti malmessi e necessita da tempo di migliorie e rifacimento dell’asfalto, soprattutto in alcuni punti estremamente pericolosi, data anche l’elevata densità di traffico che quotidianamente registra. L’Amministrazione provinciale, sotto la guida attenta del presidente Pompeo e grazie al solerte lavoro della consigliera delegata alla Viabilità, Antonella Di Pucchio, che ringrazio per l’interessamento e l’impegno dimostrati – conclude Cardinali – si conferma ente efficiente, operativo e pienamente rispondente ai bisogni dei territori”.

Frosinone, 6 settembre 2022