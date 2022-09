Provincia, operazione ‘VIABILITA’ SICURA’: approvato il progetto per i lavori sugli svincoli per la S.R.6 Casilina e via Ponte Romano

Senza sosta l’azione della Provincia e del presidente Antonio Pompeo nel settore della viabilità. Tra i decreti recentemente approvati in tema di lavori, infatti, c’è quello relativo all’approvazione del progetto relativo allo studio di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi sugli svincoli della S.R.6 Casilina, in territorio di Villa Santa Lucia.

Il progetto, per complessivi 1.400.000 euro, prevede anche la realizzazione di un’opera di scavalco del Rio Fontanelle, su via Ponte Romano: qui, infatti, da diverso tempo si attendono i lavori per ripristinare la viabilità del ponte, attualmente chiuso al transito dei mezzi pesanti. Il progetto è propedeutico alla richiesta di finanziamento per la realizzazione degli interventi che, come ha sottolineato il sindaco, Antonio Iannarelli, “il paese attendeva da tempo e che ora finalmente, grazie all’impegno del presidente Pompeo e degli uffici della Provincia, potrà vedere la luce. Sarà ora necessario un ulteriore sforzo per il reperimento dei fondi necessari ad effettuare lavori importanti per ripristinare la viabilità e garantire le condizioni di sicurezza su un tratto di strada molto trafficato”.

“Il nostro lavoro sul territorio – commenta il presidente della Provincia, Antonio Pompeo – è costantemente mirato a rispondere alle necessità dei territori, ascoltando le richieste degli amministratori locali impegnati a garantire servizi per le loro comunità. È così che la Provincia si conferma sempre di più quella Casa dei Comuni per cui da sempre lavoriamo con impegno e dedizione”.

Frosinone, 7 settembre 2022