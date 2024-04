Protezione Civile: Successo della Prova Sirene a Marghera

Verifica dell’Efficienza dei Sistemi di Allarme Industriale

Oggi, 17 aprile 2024, si è conclusa con successo un’importante esercitazione sulla sicurezza industriale a Marghera, con l’attivazione delle procedure di informazione previste dal Piano di Emergenza Esterna.

Dettagli dell’Esercitazione

L’attività ha mirato a verificare l’efficacia dei sistemi di informazione alla popolazione in caso di emergenza industriale. La buona udibilità dei segnali di allarme ha confermato il corretto funzionamento del sistema di allertamento acustico (sirene).

Importanza dell’Iniziativa

Secondo quanto dichiarato dalla Protezione Civile comunale, l’esercitazione è di fondamentale importanza non solo per testare l’efficienza del sistema, ma anche per informare i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di incidente industriale.

Test del Sistema di Invio SMS

L’esercitazione ha anche permesso di testare il sistema di invio automatico di messaggi SMS di allarme, offrendo un ulteriore canale di comunicazione alla cittadinanza. Si ricorda che è possibile iscriversi al servizio inviando una mail a simage@arpa.veneto.it con nome, cognome e numero di telefono.

Risultati Positivi

Il numero limitato di telefonate alle Forze dell’Ordine da parte dei cittadini, solamente 12, riflette il successo della campagna informativa condotta dalla Protezione Civile. Si riconosce l’efficacia del passaparola tra i cittadini nel diffondere le informazioni cruciali.

Per ulteriori dettagli sul rischio industriale, si rimanda al sito Protezione Civile di Venezia.