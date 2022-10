PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO SISMICO IN CALABRIA: VALUTAZIONE E PREVENZIONE. Il 13 OTTOBRE CONVEGNO IN CITTADELLA

La Calabria è la regione italiana più esposta al rischio sismico, infatti nella nostra regione si sono concentrati più della metà dei terremoti catastrofici avvenuti in Italia negli ultimi 350 anni caratterizzati dai valori di magnitudo più levati.

Tra questi eventi, che hanno causato più di 200.000 vittime, si ricordano le sequenze sismiche del 1638 (Imax=XI e M= 7) nella Calabria Centrale, del 1783 che devastò la Calabria centro-meridionale con tre scosse principali caratterizzate da Imax=X-XI e M= sino a 7.1, del 1905 dello Stretto di Sant’Eufemia (Imax=X-XI e M=6.9) ed infine del 1908 di Messina-Reggio Calabria (Imax=XI e M=7.1) che rase al suolo il reggino causando oltre 120.000 morti. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10.02.2004, ha classificato il 100% dei Comuni calabresi ad alto o altissimo rischio sismico.

Tuttavia, i recenti terremoti in Italia e nel mondo hanno dimostrato quanto sia complesso limitare il rischio sismico, anche quando la pericolosità sismica (legata alla frequenza e alla magnitudo con le quali avvengono i terremoti) sia ben nota. Infatti, l’elevata densità di popolazione che vive nelle aree a maggior rischio, la vetustà e vulnerabilità delle infrastrutture e del patrimonio edilizio pubblico e privato, la vulnerabilità sociale legata ad una comunità non preparata a tali evenienze rallentano l’efficacia delle leggi e ritardano l’applicazione di adeguamenti antisismici e urbanistici a salvaguardia delle popolazioni.

In questo scenario l’evento in programma il prossimo giovedì 13 ottobre, nella sala verde della Cittadella a Catanzaro, che si inserisce nella “Settimana della Protezione Civile”, vuole rappresentare un’occasione di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di definizione e mitigazione del rischio sismico: dallo studio e dal monitoraggio delle sorgenti sismogenetiche, alle azioni messe in campo dallo Stato e dalla Regione per la riduzione del rischio, dalle prospettive future legate all’evoluzione normative e alle nuove tecniche costruttive, oltre che la promozione di percorsi educativi per la diffusione della cultura della protezione e della prevenzione al fine di aumentare a consapevolezza nei cittadini calabresi del rischio sismico.

La partecipazione all’evento è gratuita e saranno riconosciuti i crediti formativi da parte degli Ordini professionali che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa. L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sulla pagina facebook della Protezione civile della Calabria.

PROGRAMMA 13 OTTOBRE 2022

9:00 – Registrazione partecipanti

9:15 – Saluto delle autorità Interventi • Inquadramento sismotettonico, sismicità e pericolosità sismica del territorio della Calabria (Prof. G. VALENSISE – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) • Monitoraggio sismico del territorio (Prof. M. LA ROCCA – Università della Calabria) • Effetti indotti, effetti a cascata (Prof. G. SCARASCIA MUGNOZZA Università Sapienza di Roma) • Valutazione del rischio sismico a livello nazionale e regionale (Prof. S. LAGOMARSINO – Università di Genova – ReLUIS)

11:10 – Coffe break • Rischio sismico e norme tecniche per le Costruzioni (E. CHIOCCHIARELLI – Università Mediterranea di Reggio Calabria) • Tecniche e tecnologie innovative per la riduzione del rischio sismico degli edifici (Prof. F. MAZZA – Università della Calabria) • Tecniche di riduzione del rischio sismico di basso impatto (Prof. A. PROTA – Università di Napoli Federico II – ReLUIS)

12:30 – Tavola Rotonda “La prevenzione del rischio sismico – iniziative, problemi e soluzioni” Interventi introduttivi • Il piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico art. 11 (Prof. M. DOLCE – Regione Calabria) • La prevenzione strutturale in Calabria (Ing. C. MORONI – Regione Calabria) • Interventi non strutturali per la riduzione del rischio sismico ( Avv. D. COSTARELLA – Regione Calabria) Discussione: • Rappresentante Ordini degli ingegneri delle province calabresi • Rappresentante Ordini degli architetti delle province calabresi • Rappresentante Collegi dei geometri delle province calabresi • Rappresentante Ordini periti industriali delle province calabresi • Presidente Ordine dei geologi della Calabria • Ordini degli geometri • Rappresentante ANCI Calabria • Rappresentante Città metropolitana di RC

13:30 – Chiusura lavori