Il vicegovernatore presente al campo scuola di Pordenone

Pordenone, 21 mag – Il progetto di sensibilizzazione in materia

di protezione civile ha l’obiettivo di far sviluppare nei giovani

una moderna coscienza sociale e stimolare comportamenti corretti

in situazioni di rischio, ma soprattutto di far conoscere il

volontariato di protezione civile e motivare i ragazzi e le

ragazze affinché entrino a farne parte per collaborare e

partecipare all’assolvimento dei compiti di tutela dell’integrità

della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente in caso

di emergenza o in vista di un rischio nel territorio della

regione.

E’ quanto ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla

Protezione civile del Friuli Venezia Giulia intervenendo oggi

alla giornata di attività formativa che ha coinvolto oltre

settanta studenti della quarta superiore dell’Isis Zanussi di

Pordenone.

Organizzata dalla Protezione civile regionale in collaborazione

con i volontari dei gruppi comunali del territorio, l’attività si

è divisa in una parte teorica e una di addestramento pratico,

svoltasi all’imbarcadero di Pordenone, presso il fiume Noncello.

Nel corso della mattinata i ragazzi hanno partecipato a lezioni

per acquisire la capacità di allestire una tendopoli, partendo

dal montaggio e smontaggio di una tenda standard; per imparare ad

allestire una linea antincendio costituita da tubo pescante,

motopompa e manichetta e per realizzare una telonatura e il

consolidamento degli argini fluviali.

ARC/EP/gg