Stefano Parolai, professore ordinario di Geofisica della Terra Solida del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, è stato nominato Componente e sostituto del Referente del “Settore rischio sismico” della “Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi”, Dipartimento della Protezione civile.

La Commissione, divisa in otto settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della Protezione civile nazionale e durerà in carica cinque anni.

La ricerca del prof. Stefano Parolai si è sviluppata in diversi campi della sismologia, della geofisica e della sismologia applicata all’ingegneria.

A partire dalla sua esperienza al GFZ German Research Centre for Geosciences, ha lavorato in ambito multi-rischio per terremoti, frane, alluvioni e tempeste.

Tutto questo nell’ambito di progetti nazionali e internazionali (DFNK, SAFER, REAKT, MATRIX, Sibyl, EMCA, RISE) nei quali ha svolto sia ruolo di partecipante, task and WP leader che di coordinatore. Si è occupato dell’organizzazione e della gestione di reti sismometriche temporanee installate in Germania, Italia, Grecia, Turchia, Cile, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan.

Ha pubblicato più di 190 pubblicazioni su riviste peer-reviewed.