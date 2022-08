Protezione civile. ALLERTA GIALLA per condi-meteo avverse

Notizie



La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16.00 di oggi alle ore 24 di domani, 24 agosto 2022. Si prevede ALLERTA GIALLA per condi-meteo avverse.

Per la giornata di domani, in particolare, sono previste precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale”.