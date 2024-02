Protesta dei Trattori: Il “Serpentone” dalla Valdichiana a Roma

Mobilitazione Agricola: 250 Mezzi in Marcia sulla Cassia

La protesta dei trattori in Italia continua a guadagnare forza, con un’imponente sfilata di circa 250 mezzi agricoli che si è messa in movimento dalla zona del casello Valdichiana dell’A1 alla volta di Roma. L’iniziativa, organizzata da Riscatto Agricolo, ha preso il via dal Comune di Foiano della Chiana (Arezzo), dove i manifestanti hanno stabilito un presidio per sette giorni, organizzando blocchi temporanei all’esterno dell’autostrada.

Il Percorso Verso la Capitale: Dal Serpentone alla Via Cassia

Dopo il presidio iniziale, il “serpentone” dei mezzi agricoli si è spostato verso la Cassia, la via scelta per raggiungere Roma. L’obiettivo è unirsi agli altri trattori provenienti da ogni parte d’Italia. L’arrivo nella Capitale è previsto per le 17, con la creazione di un nuovo presidio nella zona Nomentana.

La “Marcia su Roma” dei Trattori: Riscatto Agricolo in Prima Linea

Definita da alcuni manifestanti come la “marcia su Roma,” l’evento è stato organizzato sotto la sigla “Riscatto Agricolo.” Uno dei portavoce, Andrea Papa, ha dichiarato: “Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia, l’obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile.”

Prossime Mobilitazioni: Settimana di Proteste Annunciata

Gli agricoltori hanno annunciato ulteriori proteste, con nuove mobilitazioni già nel fine settimana dalla Lombardia al Veneto, fino a Lazio, Campania, Puglia e Sicilia.

La Partenza del Corteo: Trattori in Marcia per Risposte Concrete

Il corteo di trattori in direzione di Roma è partito con l’obiettivo di portare la protesta nella Capitale, in attesa di risposte concrete. Salvatore Fais, un altro portavoce, ha affermato: “Andiamo avanti, portando avanti la nostra protesta nella Capitale, sperando in risposte concrete.”

Atmosfera Tranquilla: Forze dell’Ordine al Servizio

Alla partenza del corteo, un massiccio servizio di forze dell’ordine, inclusi polizia, carabinieri, polizia municipale e uomini dell’Anas, era presente. Nonostante la tensione palpabile, l’atmosfera è rimasta tranquilla. Gli agricoltori, carichi di cibo e bevande sui trattori, si sono diretti verso Bettolle nel senese per imboccare la Cassia senza incidenti.

Sicurezza e Accompagnamento: Il Percorso Presidiato dalle Forze dell’Ordine

Nessun disagio per il traffico nella parte aretina, ma rallentamenti lungo il percorso della Cassia sono previsti, con presidio garantito dalle forze dell’ordine, in particolare dalla Digos.