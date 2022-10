Prosecuzione convocazioni Servizio “Assistenza Specialistica in favore degli alunni disabili” a.s. 2022/2023. ASSEGNAZIONE TERZO INCARICO

Notizie



Si porta a conoscenza degli Assistenti specializzati, inseriti nella graduatoria del profilo A “Operatore specializzato”, che si procederà al prosieguo delle convocazioni nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 c.m., per gli Operatori di profilo “A”, al fine del conferimento del TERZO incarico, come previsto e dettagliato nell’avviso già pubblicato sul sito istituzionale.

Tale procedura si rende necessaria in quanto, a seguito delle assegnazioni effettuate, il numero degli alunni aventi diritto al servizio risulta, ad oggi, essere superiore al numero dei professionisti in graduatoria che hanno già ricevuto il primo e il secondo incarico. Si ribadisce che si procederà alla scelta dell’Istituzione Scolastica fino alla concorrenza dei posti disponibili, pertanto la convocazione non crea alcun presupposto per una possibile azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.

Avviso al link: https://www.comune.palermo.it/palermo-informa-dettaglio.php?id=35519&tipo=4