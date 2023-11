Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva

Approvata e pubblicata la graduatoria dei vincitori dell’Avviso dedicato alla Cinepromozione 2023.

I progetti ammessi a contributo per l’annualità 2023 sono 39 su un totale di 111 domande pervenute ai sensi dalla L.R.5/2020, e riguardano festival, rassegne, ed attività di divulgazione e diffusione della cultura audiovisiva.

La Regione Lazio conferma così anche per l’anno 2023 l’impegno per la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo, per cofinanziare progetti su tutto il territorio regionale a favore di associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende, cineteche e mediateche e aziende che operano nel settore del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria.

I beneficiari, cui sono destinati contributi regionali per un ammontare complessivo di € 982.624, hanno l’obbligo di realizzare i progetti entro il 31 dicembre 2023 e di presentare la rendicontazione certificata entro il 20 gennaio 2023.