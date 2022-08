Programma Master and Back: pubblicato l’avviso pubblico “Alta Formazione 2022”

Aspal

STEM

L’comunica che oggi 4 agosto 2022 è stato pubblicato l’Avviso pubblico Alta Formazione 2022 nell’ambito del Programma Master and Back.a laureati residenti in Sardegna che intendano partecipare a un percorso di alta formazione post lauream o che siano iscritti all’ultimo anno di laurea specialistica/magistrale nell’ambito delle discipline, presso università e istituti non universitari operanti fuori dal territorio della Sardegna.

La domanda e i relativi allegati potranno essere presentati a partire dal 4 agosto 2022 fino al 30 novembre 2022 esclusivamente attraverso Pec al seguente indirizzo: aspal.altaformazione@pec.regione.sardegna.it;.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello, le risorse saranno assegnate fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Consulta l’avviso sul sito dell’Aspal;