Domani, mercoledì 29 Novembre, a partire dalle 9.30, presso l’Ex Ospedale della Pace, saranno presentate le attività del “Progetto di conoscenza e diffusione del valore universale del sito Unesco – Centro Storico di Napoli – attraverso attività di formazione e istruzione da svolgersi nelle scuole di Napoli” (finanziato ai sensi della Legge 77/2006). Il progetto, rivolto a docenti e studenti degli Istituti Comprensivi Confalonieri, Foscolo – Oberdan e Ristori, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della storia e dell’evoluzione del Centro Storico di Napoli. Attraverso percorsi formativi e laboratoriali, curati dall’Osservatorio sulla Governance per l’Educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, coordinato dalla Prof.ssa Marone e dal Prof. Bifulco, gli studenti realizzeranno prodotti multimediali ed editoriali sul territorio, le tradizioni e la cultura locale. L’iniziativa partirà con una visita guidata, a cura degli studenti del Liceo Elena di Savoia, dell’esposizione dedicata alle malattie epidemiche e ai vaccini e alle buone norme della prevenzione e della salute, realizzata dalla dott.ssa Carmen Caccioppoli e dal prof. Gennaro Rispoli, Direttore Scientifico del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli e Presidente dell’Osservatorio Unesco del Comune di Napoli. Interverranno: l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano e la Prof.ssa Francesca Marone. “Il progetto del Museo delle Arti Sanitarie, iniziato con Maria Filippone, prevedeva oltre alla sezione che curava il benessere e la salute, anche la formazione di giovani e cittadini alla percezione della bellezza del Centro Storico di Napoli” afferma il Prof. Rispoli, “e per questo sono felice di poter accogliere la presentazione di questa importante iniziativa nella Sala del Lazzaretto, anche in qualità di Presidente dell’Osservatorio Unesco del Comune. L’attivazione di percorsi educativi finalizzati alla scoperta delle radici e del patrimonio storico e culturale del Centro Storico Unesco è fondamentale per rafforzare il legame dei giovani con il territorio d’appartenenza. Questo progetto ha come obiettivo principale quello di rendere i giovani protagonisti dei quartieri in cui vivono, raccontandoli dal loro punto di vista”. Lo ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie Striano