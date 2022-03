Professore adescava studentesse minorenni, arrestato

Ha abusato di due sue studentesse minorenni e a una di loro avrebbe dato anche droga.

Per questo un professore di 53 anni di un liceo di Genova, residente a Pegli, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Arenzano.

L’uomo, ai domiciliari, è accusato di violenza sessuale aggravata, adescamento di minori e cessione di droga. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il 2021. Le indagini, coordinate dal pm Gabriella Dotto, sono partite dopo le denunce dei genitori delle ragazzine. Secondo quanto emerso dalle indagini, il docente avrebbe approfittato della fragilità delle due ragazzine e del suo ruolo per abusare delle studentesse. In particolare, il docente avrebbe offerto alcol e droga a una delle due proprio per costringerla ad atti sessuali. Ieri, grazie agli elementi raccolti, il gip del tribunale di Genova, su richiesta della procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo che i militari della Compagnia di Arenzano hanno eseguito nel pomeriggio rintracciando il professore nella sua casa di Pegli.

“Abbiamo avviato l’iter disciplinare, aspettiamo di avere il quadro completo”. Lo ha detto Alessandro Clavarino, della Direzione scolastica della Liguria, riguardo al caso del professore di un liceo di Genova arrestato. “Abbiamo chiesto alla procura di avere tutti gli atti visto che noi abbiamo saputo della cosa soltanto adesso”, ha sottolineato. “Appena avremo il quadro completo di cosa gli viene contestato allora vedremo esattamente quale decisione prendere”.