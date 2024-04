Un’Iniziativa per la Rinascita dell’Artiere

Questo pomeriggio, presso il Magazzino 26 in Porto Vecchio – Porto Vivo, prende il via la prima edizione del Salone della Bellezza Architettonica, parte integrante del progetto più ampio per la rinascita dell’artiere.

Esposizione e Orari

La mostra, frutto della collaborazione con il Comune di Trieste, sarà ospitata nella Sala Arturo Nathan del Magazzino 26 dal 24 aprile al 5 maggio, con orario continuato dalle 10:00 alle 19:00.

Obiettivi e Tematiche

L’associazione Donner des ailes di Parigi propone la prima edizione del Salone della Bellezza Architettonica, con l’obiettivo di promuovere il dialogo sulla bellezza architettonica triestina e sull’ornamento.

Restaurare il Dialogo sull’Estetica

La manifestazione si propone di riunire operatori culturali e del patrimonio per riscoprire l’estetica delle costruzioni e la distribuzione di elementi di bellezza nell’architettura. Inoltre, si pone l’obiettivo di ridefinire la struttura dell’industria artistica del XIX e inizio XX secolo, per creare un’associazione culturale dedicata allo studio, alla ricerca e alla promozione dell’abbellimento di Trieste e della sua regione.

Programma dell’Evento

La mostra includerà esposizioni di archivi provenienti dall’Archivio Tecnico dei Disegni e dalla Biblioteca Civica del Comune di Trieste, prospetti architettonici, fotografie e opere realizzate da artigiani di diverse discipline. Saranno organizzate dimostrazioni dal vivo delle loro abilità artistiche.

Conferenze e Corsi

Il 24 aprile sarà dedicato a conferenze con relatori di rilievo, mentre due giornate saranno riservate a un corso di mosaico curato dalla scuola Edile di Trieste. Sarà dato ampio spazio all’informazione, con quattro punti dedicati, e un’intera area sarà riservata all’accoglienza di studenti delle scuole.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.rinascitadellartiere.com.