Prima Circoscrizione. Sabato incontro pubblico “Buona la Prima? Per un bilancio sociale di un’amministrazione di strada” all’ex Noviziato dei Crociferi

Notizie

Mappa

Sabato 26 marzo, a partire dalle ore 16.00, all’ex Noviziato dei Crociferi (via Torremuzza, 20), si svolgerà l’incontro pubblico “Buona la Prima? Per un bilancio sociale di un’amministrazione di strada” per discutere del bilancio sociale degli ultimi cinque anni di amministrazione della Prima Circoscrizione del Comune di Palermo.

All’evento parteciperanno insieme al presidente della Circoscrizione, Massimo Castiglia, i soggetti delle istituzioni comunali, regionali e statali, quelli del privato sociale e del volontariato, che operano nella Circoscrizione. L’incontro potrà essere seguito anche online dalle ore 16.00 collegandosi al link: https://www.facebook.com/castigliapresidente