Previsti 68 milioni per finanziare i progetti. Legambiente e il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 e GSE organizzano la presentazione del bando del Fondo complementare PNRR aree sisma 2009-2016. Diretta streaming oggi ore 17.00.

Sono disponibili 68 milioni di euro per finanziare gli impianti rinnovabili e le comunità energetiche. È quanto prevede il bando del Fondo complementare PNRR aree sisma rivolto alle comunità dei territori colpiti dal terremoto 2009 e 2016. Un’occasione importante e preziosa per le comunità dell’Appennino centrale ferite dal sisma che hanno tante e diverse risorse territoriali rinnovabili che possono essere utilizzate per produrre energia rinnovabile ottenendo benefici ambientali, economici e sociali e contribuendo ad aumentare l’indipendenza energetica di tutto il paese.

Per questo Legambiente, insieme alla Struttura del Commissario alla Ricostruzione 2016 e il GSE, il 1 agosto alle ore 17.00 – in diretta streaming sulla pagina Facebook di Comuni Rinnovabili e sul canale Youtube di Legambiente – organizzano un webinar per illustrare i contenuti e le modalità di accesso al bando. Il bando prevede un finanziamento fino al 100% a fondo perduto per finanziare gli impianti di energia rinnovabile e la condivisione dell’energia pulita prodotta tramite le Comunità energetiche rinnovabili. La scadenza del bando è fissata al 31 ottobre 2022 e potranno accedervi tutti e 183 Comuni colpiti dal sisma del 2009 e del 2016.