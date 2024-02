Previsioni Meteo Italia: Martedì di Pioggia e Instabilità, Svolta Invernale in Arrivo

Durante questa settimana, l’Italia sperimenta una variazione climatica significativa, con un marcato cambiamento previsto da giovedì. Un’intensa perturbazione atlantica porterà piogge abbondanti e venti forti, offrendo finalmente una boccata d’aria fresca e una migliorata qualità dell’ambiente.

Prospettive Meteo

Martedì 20 Febbraio

Una debole perturbazione si è abbattuta su diverse regioni italiane, intensificando l’instabilità al Sud e in parte del Centro. Nel frattempo, al Nord persiste la stabilità atmosferica, sebbene accompagnata da livelli preoccupanti di inquinamento.

Mercoledì 21 Febbraio

La giornata sarà principalmente stabile, con residui rovesci in Sicilia e annuvolamenti in Calabria che si attenueranno nel corso della giornata. Al mattino, nebbie sono attese nella pianura padana, con nuvole innocue sul Centro-Nord e in Sardegna.

Le Previsioni Meteo

Martedì 20 Febbraio Nubi dense e piogge sparse caratterizzeranno le regioni centrali adriatiche, il Sud e la Sicilia. Al Nord-Ovest, invece, prevalgono ampie schiarite. Nel pomeriggio, tempo soleggiato al Centro-Nord, con piogge isolate su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Al Sud e sulle Isole, piogge e rovesci, meno probabili al Nord di Puglia, Campania e Sardegna. Le precipitazioni persistono solo su Calabria e Sicilia durante la sera.

Mercoledì 21 Febbraio Giornata prevalentemente stabile, con qualche pioggia residua in Sicilia e annuvolamenti in Calabria. Nebbie al mattino nella pianura padana e nuvolosità sul Centro-Nord e in Sardegna. In serata, aumento della nuvolosità al Nord con prime precipitazioni previste nella notte successiva.

Conclusioni

L’Italia si prepara a fronteggiare un cambiamento climatico significativo nei prossimi giorni, con piogge diffuse e una marcata instabilità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente agli eventuali disagi causati dalle condizioni meteorologiche avverse.