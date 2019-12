Presepe vivente, un centinaio di figuranti per uno spettacolo unico a Ciorlano

Un centinaio di figuranti per uno spettacolo unico, un tuffo nella storia, una immersione totale nelle radici della cristianità. Il presepe vivente, andato in scena ieri sera a Ciorlano, ha regalato ai tanti visitatori – erano circa mille da censimento – momenti di rara intensità emotiva. Organizzato dal parroco don Gianfranco Zuppa, col patrocinio del Comune guidato dal sindaco Di Stefano, l’evento ha ricevuto unanimi consensi da tutti coloro che hanno affollato le strade di uno dei borghi più suggestivi del Matese.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’iniziativa di alcuni benemeriti residenti e alla collaborazione di tantissimi cittadini e casalinghe grazie alle quali, per il secondo anno, è stato possibile non solo far rivivere le mistiche scene della Natività, ma anche rievocare antichi mestieri e riproporre storiche pietanze che gli ospiti hanno degustato nella parte più alta del paese, che già lo scorso anno si era dimostrata ideale per la gioia dei tantissimi visitatori, giunti anche da altre regioni italiane.

Ma il particolare unico della suggestiva rappresentazione si deve alla presenza, confermata anche quest’anno, grazie al notevole successo riscosso nella prima edizione, di due “chiromanti” d’eccezione come le leggiadre Sofia Ottaviano e Carmen Di Fraia pronte, in una suggestiva atmosfera, a leggere la mano di tutte le persone interessate.