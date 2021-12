Presentazione Ufficiale all’Albergo dei Poveri a Genova

Genova, 17 dicembre 2021. Nella sala conferenze dell’Albergo dei Poveri di Genova, questa mattina, Il Comando Militare Esercito “Liguria” ha presentato alle Autorità ed alla cittadinanza l’edizione 2022 del Calendario dell’Esercito (CalendEsercito) che la Forza Armata ha voluto quest’anno dedicare a come l’Esercito sia sempre pronto a intervenire in caso di necessità al servizio del Paese, con le straordinarie capacità sviluppate durante le intense attività addestrative e gli impieghi operativi in ambito internazionale, esaltando la straordinaria preparazione dei nostri Soldati al motto ”La Vostra Difesa la Nostra Missione”.

Alla presenza delle massime autorità civili, militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma l’evento è stato ufficialmente aperto dal Comandante del CME “Liguria” Colonnello Edmondo Dotoli che ha presentato l’opera nel suo insieme e, nelle vesti di moderatore, ha coordinato alcuni successivi brevi interventi che hanno partecipato al pubblico le dirette esperienze vissute in qualità di comandanti dell’Operazione Strade Sicure, operatori del genio specializzati negli interventi in pubbliche calamità e bonifica degli ordigni inesplosi, personale militare intervenuto nella demolizione del ponte Morandi e di chi ha operato in prima linea nell’emergenza coronavirus per sostenere il Servizio Sanitario Nazionale nelle fasi più critiche dell’emergenza con l’installazione di ospedali da campo, drive-trough e presidi vaccinali, testimonianza diretta dell’impegno quotidiano di Soldati al servizio del Paese e, nel contempo, della vicinanza della Forza Armata alla popolazione, in piena coerenza con il detto dell’Esercito #noicisiamosempre #dipiùinsieme #alserviziodelPaese, e il titolo del calendario 2022 “ La Vostra Difesa la Nostra Missione”.

FONTE: COMANDO MILITARE ESERCITO LIGURIA

